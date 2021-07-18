بالصور.. بدء توافد الحجاج إلى المسجد الحرام

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج الحجاج، في يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عددا من الخدمات والبرامج للحجاج، بالتزامن مع القيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام.

كذلك وضعت كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ 10 لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات للحجاج.