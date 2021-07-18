رابط نتائج القبول الموحد 1442 خطوات معرفة النتائج عبر بوابة القبول الالكتروني الموحد للطالبات

نتائج القبول الموحد 1442 ، لقد تم الإعلان صباح اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 والذي يعادل يوم 7 ذو الحجة 1442 عن نتائج القبول الموحد 1442، ومنذ ذلك الحين قد بدأ جميع الطلاب بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج دخول الجامعات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج قد ظهرت إلكترونية، ليكون هذا واحدًا ضمن أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن يتم إعلان النتيجة من قبل هيئة التعليم العالي ومن قبل الوزارة للعام 2021/2022 بعد أن يتعرف الطلاب على نتائج القبول في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ليتم اعتماد درجات الطلاب والتنسيق الخاص بالجاماعت السعودية للبدء في تقديم الأوراق المطلوبة لبداية العام الجديد في الجامعات.

نتائج القبول الموحد 1442

يمكن الان لجميع الطلاب الذين قاموا بتأدية الاختبارات الخاصة بدخول الجامعات في ظل إجراءات احترازية مشددة أن يقوموا بالتعرف على نتائج القبول الموحد 1442، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل هيئة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وقد تمت اتاحة الاختبارات الخاصة بدخول الجامعات منذ فترة قليلة لجميع حاملي الثانوية العامة وما يعادلها لدخول الجامعات، وقد تم الإعلان عن النتائج في جامعة الطائف، وجامعة حائل وجامعة القصيم وجامعة المُجمعة وجامعة الجوف وجامعة جازان وجامعة الإمام محمد بن سعود وغيرها من الجامعات.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1442

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1442 من خلال الموقع الاكتروني للنتائج، والتي قد جاءت كالتالي:

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع نتائج القبول الموحد 1442 .

. قم بتسجيل الدخول داخل الموقع الالكتروني، عن طريق ادخال البيانات المطلوبة أو عن طريق انشاء حساب جديد.

ستظهر أمامك عشرات الخدمات، اضغط على “نتائج القبول الموحد 1442” ضمن الخدمات المتواجدة امامك.

سيطلب منك الموقع العديد من البيانات للاستعلام عن النتائج مثل اسم الطالب رباعيًا، ورقم الهوية الوطنية، والرقم الامتحاني، وغيرها من البيانات المطلوبة.

اضغط على استعلام، ستظهر لك النتائج فورًا.

يتثني الان لجميع الطلاب الاستعلام عن نتاج القبول الموحد 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل هيئة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وقد تمت اتاحة الاختبارات الخاصة بدخول الجامعات منذ فترة قليلة لجميع حاملي الثانوية العامة وما يعادلها لدخول الجامعات، وقد تم الإعلان عن النتائج في جامعة الطائف.