عزل صحى لرئيس وزراء بريطانيا ووزير المالية بعد مخالطتهما لمصاب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير ماليته ريشى سوناك، يعزلان نفسيهما بعد اتصالهما مع مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما سيخضعان لفحص يومى.





وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمس السبت، إن فحصه أثبت إصابته بكورونا، وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء اليوم الأحد، أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا. ويقتضى القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام، غير أن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان فى دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل فى غير أوقات العمل.

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