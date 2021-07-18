مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أضاف الكسوانى: "لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلى بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير"، مؤكدًا أن الاحتلال طرد الإسعاف من ساحات المسجد، فيما لم يحص عدد المصابين.
وتابع مدير المسجد الأقصى: "اقتحم المسجد لغاية أربع مجموعات كل مجموعة أربعين متطرف بحماية الشرطة والقوات الخاصة وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين".
ويدخل المتطرفون اليهود إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، وذلك فى إطار ما يعرف ببرنامج السياحة فى المسجد، خلال أوقات محددة خلال ساعات النهار.
ويأتى اقتحام المسجد بعد دعوات من القوى الوطنية والإسلامية للتواجد فى المسجد الأقصى ردًا على دعوات إسرائيلية لاقتحامه فيما أسموه الإسرائيليين "بذكرى خراب الهيكل".
وكانت الشرطة الإسرائيلية انتشرت عند مداخل البلدة القديمة منذ مساء الأمس، وأقامت الحواجز أمام المشاة، وفحصت بطاقات المارة.
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