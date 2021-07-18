"أبطال" الأهلي يصلون القاهرة.. واحتفال بالنصر مع مؤمن زكريا

استقبل وزير الشباب والرياضة ووزير الطيران، بعثة فريق الأهلي المصري، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليا، بفوزه على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشر حساب الأهلي على تويتر الاستقبال الرسمي للاعبيه والإداريين والمدربين، بعد وصولهم لمطار القاهرة، وفوزهم باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا، ليبتعد بذلك عن ملاحقيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي وفي رصيد كل منهما 5 ألقاب.

وقبل وصول الطائرة إلى القاهرة، نشر لاعب الأهلي مؤمن زكريا مجموعة من الصور مع زملائه، وهم يحتفلون بالفوز بلقب البطولة القارية.

ونجح الأهلي في رفع رصيده من البطولات القارية إلى 23 لقبا مقتربا من ريال مدريد الإسباني، المتصدر برصيد 26 لقبا قاريا.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، ويأمل في الذهاب بعيدا في هذه البطولة التي حقق المركز الثالث فيه خلال عامي 2006 و2020.

أرقام قياسية في النهائي

وتمكن الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب في 10 مناسبات، وهو أيضا رقم قياسي غير مسبوق.

وخلال 14 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وقابل الأهلي 11 فريقا في نهائي دوري الأبطال خلال 14 نهائيا خاضها من قبل، وهي فرق كوتوكو الغاني مرتين، والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي، والنجم الساحلي التونسي مرتين والصفاقسي التونسي والقطن الكاميروني، والترجي التونسي مرتين، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والوداد المغربي والزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

كما تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، ثم حقق أخيرا نفس الإنجاز في 2020 و2021، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات تحقيق البطولة لمرتين متتاليتين.

كذلك استطاع الأهلي التأهل للنهائي في 4 نسخ متتالية للبطولة 2005- 2006- 2007- 2008 فاز بثلاث ألقاب منها، وخسر نهائي وحيد في 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

وشارك الأهلي في هذه البطولة لأول مرة في عام 1976 وحصد اللقب الأول في مسيرته القارية في نسخة عام 1982، بينما كان اللقب الأخير خلال العام الجاري 2021.