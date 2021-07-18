استعلام منحة العمالة الغير منتظمة دفعة عيد الاضحى 2021 لصرف 500 جنية للمستحقين

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة، من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل كبير في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين معدومي الدخل ومحدودي الدخل هو رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة، وكان ذلك بعدما اعلنت وزارة القوى العاملة بشكل رسمي ان المنحة قد تمت إتاحتها مرة اخرى، وكان ذلك بعد صدور آخر دفعة في شهر مارس الماضي، وقد تم صرف المنحة منذ شهر أغسطس في عام 2020 لمدة ثلاثة أشهر، وتم استكمال المنحة منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مارس 2021، أي أن المنحة استمر صرفها على مدار ستة أشهر، ويمكن الان لجميع اصحاب العمالة اليومية وأصحاب الدخل المنخفض والدخل الغير ثابت والارامل والمطلقات والوظائف الغير حكومية القيام بتسجيل بياناتهم للحصول على إجمالي 500 جنية من منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك بعدما صرح الدكتور “محمد سعفان” وزير القوى العاملة بأن الحكومة المصرية مصممة على استكمال دورها في دعم المواطن محدود الدخل وعن طريق بعض المنح والمساعدات وعلى رأسها منحة العمالة الغير منتظمة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

لقد تم طرح منحة العمالة الغير منتظمة للمرة الاولى في عام 2020 من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومع حدوث العديد من التغيرات وفصل العديد من الموظفين والمواطنين من وظائفهم، والآن من المقرر ان يتم اعادة المنحة مرة اخرى، ومؤخرًا قد تمت اضافة رقم الهاتف التالي 01212201303 والخاص بوزارة القوى العاملة للاستعلام عن كل ما يخص المنحة للمواطنين الذين لا يملكون انترنت.

في أول خطوة انقر على الرابط المخصص للاستعلام وهو موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات الالكترونية، انقر على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

سيطلب منك الموقع العديد من البيانات الهامة اهمها الرقم القومي.

الضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك الكثير من البيانات حول منحة العمالة الغير منتظمة خلال الشهور القادمة.

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خطوات استعلام منحة العمالة الغير منتظمة