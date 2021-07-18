عدد ضحايا انهيار أرضي في اليابان يصل إلى 15

قالت قناة NHK التلفزيونية اليوم الأحد ، إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار للتربة يوم 4 يوليو فى مدينة أتامي بوسط اليابان.
في وقت سابق، جرى الحديث عن 10 قتلى. ولا تزال عملية الإنقاذ مستمرة في مكان الانهيار، ولا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين.
وذكرت القناة، أن انهيار التربة وقع في أتامي، التي يبلغ عدد سكانها 37 ألف نسمة، في صباح يوم 4 يوليو. وبلغ طول الانهيار حوالي 2 كلم، وتسبب بأضرار لأكثر من 130 منزلا ومبنى.
ووقع الانهيار الأرضي بعد عواصف مطرية استمرت لعدة أيام في المناطق الوسطى والشرقية من اليابان. في بعض الأماكن، بلغ معدل هطول الأمطار من 400 إلى 600 ملم خلال يومين.
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