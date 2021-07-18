اليوم.. ميركل تزور اليوم المناطق المنكوبة بالفيضانات

جدة - نرمين السيد - تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند-بفالتس، اليوم الأحد، وذلك وسط ارتفاع أعداد الضحايا الناجمة عن الفيضانات المدمرة غربى البلاد.





وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات فى راينلاند-بفالتس إلى 110 وفاة، ما يجعل العدد الاجمالى للوفيات فى جميع انحاء ألمانيا 153 شخصا، من بينهم 45 تأكد وفاتهم فى ولاية شمال الراين-ويستفاليا، إضافة إلى إصابة 670 شخصا بمقاطعة آرفايلر، التى تعتبر مركز الأزمة فى راينلاند-بفالتس، محذرة من أن اعداد الضحايا مرشحة للزيادة.

وأعلنت ألمانيا حالة الطوارئ الكارثية مساء أمس السبت، فى منطقة بيرتشسجادنر لاند فى بافاريا العليا بألمانيا بسبب الفيضانات مع وفاة شخصين فى المنطقة.

وتعتزم ميركل زيارة بلدية إيفل فى شولد، التى تضررت بشكل كبير، للإطلاع على الوضع.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زار المنطقة المنكوبة فى شمال الراين-ويستفاليا على نهر إرفتا، أمس السبت، داعيًا إلى التضامن والتبرعات للضحايا.