مصرع 15 شخصا فى انهيارات أرضية بالهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الهندية، مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية التى وقعت فى منطقة (شيمبور) بمدينة مومباى، وذلك فى أعقاب هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها.





وبحسب المسؤولين، تم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن من منطقة "شيمبور"، مضيفين أنه تم نقل المصابين منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأشاروا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية حيث يخشى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المحاصرين داخل المبانى أو تحت الأنقاض. من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار هطول الأمطار بغزارة على مدينة "مومباى" خلال الأيام الخمسة المقبلة.

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