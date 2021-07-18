أمريكا تنفى التوصل إلى أى اتفاق حول تبادل السجناء مع إيران

وحسبما نقلت "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "هذه التعليقات جهد شائن للتملص من اللوم بخصوص المأزق الحالى"، مؤكدًا على استعداد الولايات المتحدة "للعودة إلى فيينا لاستكمال العمل على العودة المشتركة للاتفاق النووى بمجرد أن تنفذ إيران القرارات الضرورية".
وأضاف: "فيما يخص التعليقات بشأن الأمريكيين الذين تحتجزهم إيران ظلما وقسرًا، نرى فقط جهدا حثيثا آخر لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم.. لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد"، مشيرًا إلى أنه "لقد أجرينا محادثات غير مباشرة بشأن المحتجزين فى إطار عملية فيينا، والتأخير فى إعادة إطلاق هذه العملية لا يفيد.. نحن أيضا مستعدون لمواصلة المحادثات بشأن المحتجزين خلال هذه العملية".
واتهم نشطاء حقوقيون إيران، التى تحتجز مجموعة من الأمريكيين الإيرانيين، باعتقال أشخاص من مزدوجى الجنسية فى محاولة لانتزاع تنازل من دول أخرى.
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات من أجل الإفراج عن إيرانيين محتجزين فى سجون بالولايات المتحدة ودول أخرى بسبب انتهاكات للعقوبات الأمريكية.
وكانت واشنطن نفت فى مايو الماضى، تقريراً بثته قناة تلفزيونية حكومية إيرانية حول توصل الدولتين إلى صفقة لتبادل السجناء مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في دول أخرى.
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