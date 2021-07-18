زعيم حركة طالبان: نؤيد بشدة التسوية السلمية للنزاع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال أخوند زاده فى بيان بمناسبة عيد الأضحى، "رغم التقدم والانتصارات العسكرية التى سجلتها الحركة فى الشهرين الأخيرين، إلا أنه بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة".

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