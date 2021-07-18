عاجل.. إخماد حريق بأحد الفنادق وسط مدينة كربلاء

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن "حريقا نشب بأحد الفنادق الواقعة فى بداية شارع السدرة قرب مرقد الإمام الحسين وسط مدينة كربلاء المقدسة"، مشيرة إلى أن "فرق الدفاع المدنى سيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده". وأضافت نقلا عن شهود عيان بأنه "تم إنقاذ عوائل من الحريق"، لافتة إلى "وجود جرحى تم نقلهم إلى المستشفى".

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