ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى بلجيكا إلى 27 قتيلا و100 مفقود

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية السبت، أن الحكومة البلجيكية لا تزال تواصل جهودها لإنقاذ المزيد من الضحايا.

وأضافت أن أكثر من 100 شخص آخر لا يزالون مفقودين فى بلجيكا جرّاء الفيضانات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفقدت فى وقت سابق السبت، الوضع فى بلجيكا فى مدينتى روتشفورت وبيبنستر إثر اجتياح الفيضان الذى أسفر عن مقتل 24 شخصا فى بلجيكا حتى ذلك الوقت.

وقالت رئيسة المفوضية - فى تغريدة على تويتر - "لقد رأيت الخراب الذى سببته الفيضانات. تألمت حينما التقيت مع المواطنين الذين تحطمت بيوتهم وضاعت مدخرات حياتهم".

وأضافت: "أوروبا معكم. نحن معكم فى حداد وسنكون معكم فى إعادة البناء".