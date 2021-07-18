ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 156 قتيلا فى ألمانيا و183 فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التى اجتاحت البلاد إلى 156 قتيلاً، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فى غرب أوروبا إلى 183 قتيلاً على الأقل.





وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، فقد أعلنت الشرطة فى ولاية راينلاند-بفالتز وحدها، مصرع 110 شخصًاً راحوا ضحية الفيضانات، مقابل 98 قتيلاً وفق الحصيلة السابقة. كما انهمرت أمطار غزيرة فى جنوب ألمانيا، أمس السبت، ما تسبب فى مصرع شخص.

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