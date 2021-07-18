عروض اللحوم من لولو ماركت ضمن صفقات العيد الأضحى 2021 وألذ وصفة باللحم

عروض اللحوم من لولو ماركت يتميز هايبر ماركت لولو باستمرار عروضه المميزة على مدار العام وبالأخص في المناسبات أو الأعياد. فتزداد نسب البحث عن عروض لولو ماركت خلال هذه الأيام وخاصة بعد البدء في صفقات العيد من لولو ماركت التي تشمل المواد الغذائية بمختلف أنواعها وكذلك المنظفات وبالطبع الأجهزة الألكترونية وعروض الجوالات المتميزة. عروض اللحوم من لولو ماركت عروض اللحوم من لولو ماركت يعرض لولو ماركت من خلال صفقات العيد صفقة مخصصة للحوم لشمل نسبة عالية من الخصومات والتخفيضات واليكم اخر عروض لولو ماركت: أولا كيلو لحم نعيمي شاه مقطع بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 48.95 ريال.

ثانيا سعر كيلو لحم بقري بالعظم 18.95 ريال سعودي بدلا من 26.90 ريال.

ثالثا خروف بريري كامل وزن من 11 الي 15 كيلو جرام بسعر 689 ريال سعودي بدلا من 890 ريال.

رابعا كيلو من مكعبات اللحم البقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال.

خامسا سعر كيلو لحم الغنم الهندي المقطع 49.95 ريال سعودي بدلا من 63.90 ريال.

سادسا خروف ربع أمامي نيوزيلاندي سعر الكيلو 38.90 ريال سعودي بدلا من 49.90 ريال.

أخيرا لحم عجل محلي دون عظام بسعر 45.95 للكيلو بدلا من 59.90 ريال سعودي. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم سمي عيد الأضحي بهذا الأسم حيث يقوم فيه المسلمون بذبح الأضحية لأطعام الفقراء والمحتاجين والأهل والأقارب وكذلك أهل البيت. ويزداد البحث عن ألذ الوصفات التي يدخل فيها اللحوم في عيد الأضحي واليكم طريقة الكبسة السعودي باللحم بالمكونات التالية: كيلو لحم مكعبات مسلوق.

عدد 4 كوب مرق لحم.

عدد 2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفي جيدا.

ثمرة بصل مقطعة مكعبات.

عدد 2 فص ثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة معجون طماطم.

بهارات كبسة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في اناء علي النار ابدأي بوضع مادة دهنية كزيت أو سمن وضيفي عليها مكعبات البصل مع التقليب حتي الحصول علي اللون الذهبي المميز. الأن ضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وكذلك بهارات الكبسة وأيضا الملح والفلفل الأسود. بعد الغليان قومي باضافة مقدار الأرز البسمتي وعليها مقدار مرق اللحم. عند الوصول للغليان قومي بتهدئة النار وترك الأرز لمدة تتراوح من 20 الي 30 دقيقة حتي تمام النضج. في مقلاة علي النار قومي بتحمير قطع اللحم المسلوق في مادة دهنية كقطعة سمن أو الزيت. أخيرا قدمي الكبسة في الطبق وزيني وجهها بقطع اللحم لتتمتعي بأفضل طريقة لعمل الكبسة السعودي. الوسوم

عروض اللحوم من لولو ماركت يتميز هايبر ماركت لولو باستمرار عروضه المميزة على مدار العام وبالأخص في المناسبات أو الأعياد. فتزداد نسب البحث عن عروض لولو ماركت خلال هذه الأيام وخاصة بعد البدء في صفقات العيد من لولو ماركت التي تشمل المواد الغذائية بمختلف أنواعها وكذلك المنظفات وبالطبع الأجهزة الألكترونية وعروض الجوالات المتميزة. عروض اللحوم من لولو ماركت عروض اللحوم من لولو ماركت يعرض لولو ماركت من خلال صفقات العيد صفقة مخصصة للحوم لشمل نسبة عالية من الخصومات والتخفيضات واليكم اخر عروض لولو ماركت: أولا كيلو لحم نعيمي شاه مقطع بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 48.95 ريال.

ثانيا سعر كيلو لحم بقري بالعظم 18.95 ريال سعودي بدلا من 26.90 ريال.

ثالثا خروف بريري كامل وزن من 11 الي 15 كيلو جرام بسعر 689 ريال سعودي بدلا من 890 ريال.

رابعا كيلو من مكعبات اللحم البقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال.

خامسا سعر كيلو لحم الغنم الهندي المقطع 49.95 ريال سعودي بدلا من 63.90 ريال.

سادسا خروف ربع أمامي نيوزيلاندي سعر الكيلو 38.90 ريال سعودي بدلا من 49.90 ريال.

أخيرا لحم عجل محلي دون عظام بسعر 45.95 للكيلو بدلا من 59.90 ريال سعودي. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم سمي عيد الأضحي بهذا الأسم حيث يقوم فيه المسلمون بذبح الأضحية لأطعام الفقراء والمحتاجين والأهل والأقارب وكذلك أهل البيت. ويزداد البحث عن ألذ الوصفات التي يدخل فيها اللحوم في عيد الأضحي واليكم طريقة الكبسة السعودي باللحم بالمكونات التالية: كيلو لحم مكعبات مسلوق.

عدد 4 كوب مرق لحم.

عدد 2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفي جيدا.

ثمرة بصل مقطعة مكعبات.

عدد 2 فص ثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة معجون طماطم.

بهارات كبسة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في اناء علي النار ابدأي بوضع مادة دهنية كزيت أو سمن وضيفي عليها مكعبات البصل مع التقليب حتي الحصول علي اللون الذهبي المميز. الأن ضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وكذلك بهارات الكبسة وأيضا الملح والفلفل الأسود. بعد الغليان قومي باضافة مقدار الأرز البسمتي وعليها مقدار مرق اللحم. عند الوصول للغليان قومي بتهدئة النار وترك الأرز لمدة تتراوح من 20 الي 30 دقيقة حتي تمام النضج. في مقلاة علي النار قومي بتحمير قطع اللحم المسلوق في مادة دهنية كقطعة سمن أو الزيت. أخيرا قدمي الكبسة في الطبق وزيني وجهها بقطع اللحم لتتمتعي بأفضل طريقة لعمل الكبسة السعودي.

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