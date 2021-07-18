تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 عبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب e.paaet.edu.kw

تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 في الكويت، تستعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية إلى استقبال دفعات حاملي الثانوية العامة في الكويت وما يعادلها من شهادات، وقد حددت الهيئة نسب الحد الأدني للقبول بالكليات الخاصة بها وعلى جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل الالتزام بالموقع الرسمي للهيئة المخصص من أجل تسجيل التطبيقي للمستجدين، وإليكم طريقة التسجيل و تنسيق الكليات.

تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021

أصدرت هيئة التعليم التطبيقي الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات والمعاهد الخاصة بها للشعب الأدبية والعلمية حيث بدأ تنسيق المعاهد من 50% والكليات من 60 وحتي 80% لأبنائها الكويتيين، وفقا لاحتياج كل كلية ومعهد ووضعت شروطا محددة للقبول وهي:

أن يكون الطالب أو الطلبة من أبناء الكويت.

ليس معني تقديم الطالب في إحدي الكليات قبوله فيها، ولكن القبول يتم وفقا للأولوية المتقدمة والأعداد المتاحة.

يتم تحديد نسب المقبولين بعد حصر عدد المقاعد في وقت لاحق من التقديم.

يجب على المتقدم التأكد من جميع بياناته ومستنداته، لأن أي خطأ يعرضه للرفض.

إذا تم الكشف عن طالب مقيد بالفعل في إحدي الكليات فسيتم إلغاء قبوله، وأيضا إذا تم التقديم من قبل خريج إحدى الجامعات الكويتية أو مستفيدا من بعثاتها، وذلك حرصا على تقديم الخدمات لجميع أبناء الكويت وإفادة أكبر عدد ممكن.

تخصصات المعهد التطبيقي

يوجد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عدد كبير من الكليات والمعاهد في العديد من التخصصات المختلفة وهي كالتالي:

كلية التربية الأساسية

وكلية الدراسات التكنولوجية.

كلية الدراسات التجارية.

وكلية العلوم الصحية.

كلية التمريض.

معهد التدريب المهني.

المعهد العالي للطاقة.

معهد التمريض.

المعهد العالي للخدمات الإدارية.

معهد التدريب الإنشائي.

المعهد الصناعي صباح السالم.

المعهد الصناعي الشويخ.

طريقة ورابط التسجيل في التعليم التطبيقي 2021-2022

بدأت بالفعل هيئة التعليم التطبيقي باستقبال المسجلين الجدد عبر موقعها الالكاتروني الرسمي من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي سيستمر حتى التاسع والعشرين من يوليو الجاري لإعطاء الفرصة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد المفتوحة للتسجيل فيها.

بعد دخول الطالب الراغب في التسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة يقوم بالدخول عبر التنسيق والاطلاع على تنسيق جميع الكليات المتاحة، ومن ثم اختيار المناسب منها والذي يريد الالتحاق به، والتقديم فيه عبر الموقع بكتابة رغباته وبياناته وانتظار النتيجة.