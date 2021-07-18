الأهلي وحلم العاشرة وبطولة دوري ابطال افريقيا وفوزه علي فريق كايزر تشيفز

الأهلي وحلم العاشرة حيث توج النادي الأهلي ببطولة أبطال أفريقيا. مساء السبت 17 يوليو وذلك بعد فوزه بثلاثية علي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا. سجل الأهلي أهدافه في غضون 20 دقيقة وهي ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني من المباراة حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وقد احرز الثلاث أهداف محمد شريف في الدقيقة 53 وبعد ذلك جاء هدف محمد مجدي أفشه في الدقيقة 64 وأخيرا كان الهدف الثالث في الدقيقة 75 حيث اختتم الثلاثية عمرو السولية.

الأهلي وحلم العاشرة

لقد كان الشوط الأول خاليا من الأهداف إلا أنه كان ملئ بالمحاولات من قبل النادي الأهلي لمحاولة اختراق دفاعات فريق كايزر تشيفر ومن جهة أخرى فقد خسر الفريق المنافس لاعبا في نهاية الشوط وذلك عندما تلقي اللاعب هابي ماشياني بطاقة حمراء بعد تدخله القوي مع لاعب الأهلي أكرم توفيق. وفي الشوط الثاني سيطر فريق الأهلي سيطرة حاسمة على أحداث المباراة وحقق الفوز بجدارة.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجح نادي الأهلي في الوصول للمباراة النهائية وذلك بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي بأربع أهداف نظيفة ذهابا وإيابا. بينما وصل فريق كايزر تشيفز الفريق الجنوب أفريقي للنهائي لأول مرة في تاريخه. بعد فوزه على فريق الوداد المغربي ذهابا بهدف دون مقابل وذلك قبل انتهاء لقاء العودة بالتعادل السلبي في جنوب أفريقيا.

الأهلي وكايزر تشيفز

فالأهلي صاحب التاريخ المبهر وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا 13 مرة حتى الآن. وقد استطاع الفوز بهذه البطولة 9 مرات كانت آخرهم ضد فريق الزمالك المصري وذلك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. ويعتبر هذا اللقاء هو أول نهائي أفريقي يقام بين فريقين من دولة واحدة حيث كان علي إستاد القاهرة. واليوم كانت المرة العاشرة في تاريخ الفريق. اما الفريق الجنوب أفريقي كايزر تشيفز فقد شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات حتى الآن ولكنه لم يصل إلى النهائي سوى هذه المرة حيث خرج في الأربع مشاركات السابقة في الأدوار الأولى. وقد تأسس هذا الفريق منذ عام 1970. وأقيم نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في دولة المغرب.