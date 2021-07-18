الدبيبة: لن يتبقى أي مرتزقة أو قوات أجنبية في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد سينتهي ولن يتبقى أي فرد منهم.
وشدد الدبيبة على إنجاز العملية الانتخابية في موعدها شهر ديسمبر المقبل.
وخلال زيارته إلى نيويورك أكد الدبيبة صعوبة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا مطالبا بتفعيل العقوبات ضد معرقلي عملية توحيد مؤسسات الدولة.
وخلال تواجده بمجلس الأمن نفى الدبيبة علمه بوجود أي تفاهمات بين روسيا وتركيا بشأن سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيرا إلى إجرائه محادثات مع جميع الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا.
كما أبدى ترحيبه بأي اتفاق ينص على بخروج المقاتلين والمرتزقة بأي دعم من أي طرف.
وتعد مسألة وجود المرتزقة في البلاد عائقا كبيرا أمام تفعيل الحل السياسي للأزمة. كما تواجه البلاد معضلة توحيد المؤسسات الليبية وعلى رأسها مؤسسة الجيش، إلى جانب وجود بعض الأطراف التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
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