رابط الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 2021، حيث توفر هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة جديدة تضاف الي خدماتها الإلكترونية المتعددة وهي إمكانية الاستعلام عن حالة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية الخاص بكل شخص، فمن خلال موقع هيئة التأمينات الإلكتروني، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية استخدام خدمة الاستعلام عن خدمات المشتركين بالهيئة والتعرف إذا كان الشخص مشتركًا في النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية أم لا، ويعد الاستعلام عن المشترك بنظام التأمينات من الخدمات السريعة التي توفر الوقت والجهد دون الذهاب الي مقرات العمل، وسوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 2021.

رابط الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 2021

وفرت الهيئة خدمة الاستعلام عن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب الدخول بشكل مباشر علي موقع الاستعلام التالي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

الضغط علي خدمة التأمينات أون لاين.

الضغط علي خدمات التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

يجب إدراج رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص به.

ثم الضغط علي إظهار الحالة، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بحالة المشترك سواء كان مشترك أم لا في نظام هيئة التأمينات الاجتماعية، وتوضيح موعد بداية الاشتراك وموعد نهايته أو تجديده أيضاً.

تعد خدمة الاستعلام عن حالة المشترك بالتأمينات ليست الخدمة الوحيدة التي توفرها المؤسسة بل هناك عدة خدمات أخري مثل خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تخص كل مستفيد لدي المؤسسة.

رقم الاتصال الموحد بالتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفر لجميع المستفيدين لديها داخل المملكة العربية السعودية رقم اتصال موحد خاص بها، ويمكن لجميع العملاء الاتصال علي الرقم التالي (8001243344) ومن خلال هذا الرقم يستطيع جميع المواطنين والوافدين الاتصال خلال أوقات العمل الرسمية الخاصة بالمؤسسة، من أجل تقديم كل ما يخص كل عميل من شكاوى أو استفسارات متنوعة تهم كل مواطن علي حده.