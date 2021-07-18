بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

سجلت بريطانيا 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة. وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة الجمعة.

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