شروط وثيقة العمل الحر 1443 وكيفية استخراجها عبر الرابط الرسمي

شروط وثيقة العمل الحر وكيف يتم استخراجها وغيرها من المعلومات المتعلقة بهذه الوثيقة، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الحق لأصحاب الأعمال الحرة والحرف المهنية في الحصول على وثيقة العمل الحر للاستفادة من المزايا التي تتيحها الوزارة لمستحقين هذه الوثيقة.

شروط وثيقة العمل الحر

تهتم المملكة العربية السعودية بكافة المهن الحرة، ولهذا أصدرت من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ما يعرف بوثيقة العمل الحر التي يتم إصدارها لما يقارب 140 وظيفة بشكل مجاني تماماً.

وذلك بشرط أن تتوافر في المتقدم مجموعة من الشروط مثل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لوثيقة العمل الحر يملك حساب رسمي فعال على منصة أبشر الإلكترونية.

يتم استخراج الوثيقة بشكل مجاني تماماً.

أن يكون عمر صاحب الطلب من 20: 60 عام.

لا يشترط أن يكون المتقدم للطلب متفرغ تماما للعمل الحر.

يمكن حصول الفرد على أكثر من وثيقة عمل حر لأكثر من مهنة دون أي قيود.

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين على مدى تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية أن هذه الوثيقة لا تؤثر بأي شكل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي كما لا تؤثر على الموظفين في المجال الحكومي.

وقد أشارت الوزارة أن الحصول على وثيقة العمل الحر لا تتطلب وجود سجل تجاري للشخص، بل يتم الحصول على الوثيقة عند وجود الشروط التي تم ذكرها سابقا في المتقدم.

كيف أطلع وثيقة العمل الحر

أصبح يمكن الحصول على وثيقة العمل الحر بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: