عاجل.. إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار فى مدينة بورتلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم"، ذكرت الشرطة أن "جميع المصابين نقلوا على الفور إلى المستشفى، وأن أحدهم أصيب بجروح خطيرة".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية فى وقت سابق أن طفلة قتلت وأصيب 5 أشخاص بجروح مختلفة نتيجة إطلاق نار فى العاصمة واشنطن.
وشددت الشرطة على أنها "لم تتمكن حتى الآن من القبض على المتورطين فى الحادث"، وأن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.
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