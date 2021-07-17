عاجل.. مقتل شخصين بإطلاق نار فى كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان للشرطة إلى أن "الحادث وقع فى ساعات الصباح الباكر من السبت، وأنه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية فى مكان الحادث".

وأضاف: "تم الإبلاغ عن مقتل شخصين، يفترض أنهما من الرجال البالغين، فيما أصيب 4 آخرون وتلقوا الرعاية الطبية فى المستشفيات المحلية"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة أن "دوافع إطلاق النار غير معروفة بعد، مرجحة احتمال وقوع اشتباك بين مجموعتين أدى إلى إطلاق النار".

وشددت على أن "ضباط إنفاذ القانون ليس لديهم أى معلومات عن المتورطين فى الحادث".