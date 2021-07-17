تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021-2022 الرابط الرسمي والخطوات في الكويت

تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021-2022 حيث أحتل هذا العنوان كافة محركات البحث والمنصات التعليمية التابعة للكويت رغبة من الطلبة والطالبات في التعرف على تفاصيل التسجيل التطبيقي للالتحاق بالكليات والمعاهد الكويتية، حيث أعلنت هيئة التعليم والتدريب عبر المواقع الرسمية الخاصة بها عن بدء التسجيل التطبيقي للمستجدين من هذا العام من طلاب الثانوية العامة.

تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021-2022

يعتبر التسجيل التطبيقي للمستجدين من الطرق التي يتمكن من خلالها خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من مدارس معتمدة في الكويت في التقديم على الجامعات والمعاهد المختلفة المتواجدة على أراضي الكويت.

وصرحت الهيئة العامة للتعليم والتدريب منذ أيام عن توفير مرحلتين للتسجيل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأربعاء 7 يوليو وحتى الأثنين 19 يوليو.

أما فيما يخص المرحلة الثانية للتسجيل التطبيقي للمستجدين فهو يبدأ من الجمعة 23 يوليو وحتى 29 يوليو، ويتم التسجيل والقبول في الكليات والمعاهد المرتبطة بالتسجيل التطبيقي على حسب ما تم وضعه من نسب القبول في هذه الأماكن.

طريقة التسجيل التطبيقي للمستجدين 2021-2022

أتاحت الجهات المعنية في الكويت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الدخول والتقديم في التطبيقي 2021 للالتحاق بمرحلة الجامعة، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية للتسجيل التطبيقي التابعة لهيئة التعليم والتدريب.

اختيار القبول من الصفحة الرئيسية.

سوف تظهر قائمة اختر منها إرشادات القبول.

بعدها يتم اختيار قائمة التقديم، والضغط على تقديم الطلب.

سوف تظهر صفحة الإرشادات يجب قراءتها جيدا واتباع الخطوات الموجودة بها.

اختار تسجيل الدخول من بعدها طلب جديد.

سوف تظهر صفحة جديدة يتم تسجيل فيها البيانات الخاصة بالمتقدم بدقة، مثل الاسم، رقم الهوية، الهاتف وغيرها من البيانات المطلوبة.

إدراج الرغبات الخاصة بالتسجيل في جامعات الكويت، ويتم إدخالها بالترتيب على حسب الرغبة.

بعد الانتهاء يتم طبع استمارة الرغبات من الموقع.

رابط التسجيل التطبيقي للمستجدين 2021

أعلنت الهيئة العامة للتعليم والتدريب عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها عن المواعيد المحددة للتقديم في التطبيقي للمستجدين، وهذا بعد إعلان العديد من الكليات والمعاهد عن نسب القبول بها.

ولهذا أتاحت رابط إلكتروني للتسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 لكي يتمكنوا من التقديم في جامعات الكويت بكل سهولة، وبهذا نكون قد تعرفنا على تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021-2022 والرابط الإلكتروني المخصص له.