إعلان حالة الطوارئ فى الجزيرة الجنوبية فى نيوزيلندا بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وقالت محطة RNZ الإذاعية إن نحو 900 من السكان تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة من المناطق التى اجتاحتها الفيضانات، وذلك بعد أن تجاوز منسوب المياه مؤشر سنة 1988 القياسى.
وذكرت المحطة أن شخصا واحدا تم إنقاذه بواسطة المروحية، غمرت مركبته مياه النهر.
وقامت السلطات بإرسال عسكريين إلى المناطق المنكوبة لإغاثة سكانها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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