الإمارات تكشف نتائج استخدام عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة والمعرضين لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة غلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وحصل 6,175 مريضا في الدولة على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، حوالي 52% من في سن الـ 50 عاماً أو أكبر.

هذا وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وأدى العقار إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو الجاري، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد وشركة غلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.