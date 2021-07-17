فيلم "تيتان" يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

فاز فيلم (تيتان) للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، اليوم السبت، حسبما قال المخرج سبايك لي رئيس لجنة تحكيم المهرجان قبل موعد الكشف عن اسم الفائز.

وأعلن رئيس لجنة تحكيم المهرجان عن اسم الفيلم الفائز منذ الدقائق الأولى لحفلة توزيع الجوائز، في خطوة فاجأت الحاضرين. وقد أعلن سبايك لي هوية الفائز بهذه الجائزة الكبرى في المهرجان، فيما كان يُفترض أن يكشف اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل. وباتت جوليا دوكورنو التي نالت الجائزة عن فيلم "تيتان"، ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان، بعد جين كامبيون سنة 1993.

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