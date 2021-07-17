رابط وظائف الحج والعمرة 1442 وزارة الحج التسجيل على 26 وظيفة إدارية للجنسين عبر جدارة

رابط وظائف الحج والعمرة من أكثر الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن حاجتها لشغل عدد 62 وظيفة، إدارية للرجال والنساء بعدة تخصصات وحددت موعد للتسجيل عليها وكذالك رابط إلكتروني للتقديم، وذلك ضمن حرص الوزارة على توفير وظائف للسعوديين والاستفادة من الكوادر الوطنية، ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، التي تهدف لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوي المعيشة لمختلف الفئات وتوفير العمل لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالوظائف، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نبحث دائماً عن أهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي، ونعرضها عليكم بكافة تفاصيلها من مصادرها الرسمية فتابعونا.

الدخول على موقع جدارة توظيف “منصة مسار” eservices.masar.sa.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم صحيحة.

التسجيل على وظائف الحج والعمرة

موعد التسجيل على 26 وظيفة بوزارة الحج

يبدأ التسجيل الإلكتروني على عدد 26 وظيفة، أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية بدايةً من يوم الأحد الموافق 8 ذي الحجة 1442، ويستمر التقديم حتي يوم السبت الموافق 14 ذي الحجة 1442.

نظام جدارة توظيف “منصة مسار”

يعتبر نظام جدارة للتوظيف الحكومي أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعمل على توفير العديد من الوظائف الحكومي للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل بالحكومة، حيث يتم التسجيل من خلال المنصة لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية، وإرفاق المستندات الداعمة لصحة هذه البيانات، ثم تبدأ مرحلة مراجعة هذه البيانات والمستندات لمطابقتها على الوظائف المتاحة والترشيح للوظيفة التي تناسب المؤهل والخبرات الخاصة بالمتقدم.

سكرتارية. ناسخ آلة. مساعد إداري. باحث إعلام مساعد. باحث توظيف مساعد. كاتب. باحث نظام مساعد. محاسب مساعد. باحث عمليات موارد بشرية. مهندس ميكانيكي مساعد. باحث أمن وسلامة. فني دعم. باحث إحصاء. باحث معلومات. مهندس معماري. باحث تخطيط. أخصائي تقنية معلومات. باحث تطوير إداري. محلل نظم أول. مطور برامج. مدير مشروع. أخصائي تخطيط.

المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها. البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يتم اختيار التخصصات الغير تربوية أولاً ثم التخصصات التربوية.

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