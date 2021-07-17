طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية ومن الديوان الملكي

طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية لفك الأزمات والقرب، حيث يتعرض الكثير مننا إلي بعض الصعوبات المالية في الحياة اليومية، الا ان الحياء يمنع البعض من طلب المساعدة من الأشخاص بشكل مباشر بل يلجأون إلي إرسال خطاب بشكل مختصر يعرض فيه الشخص الظروف الراهنة والحاجة إلي مبلغ من المال يسد حاجته في هذا التوقيت، في هذا التقرير نقدم إليكم عبر موقعكم ثقفني كيفية طلب المساعدة عبر نماذج جاهزة.

لا يعرف الكثير من المواطنين الطريقة الصحيحة لطلب المساعدات المالية من الجمعيات الخيرية، لذا يجب عليك في بداية الأمر أن توضح في الخطاب جميع البيانات والمعلومات الشخصية بشكل دقيق ومن أهم تلك البيانات هي رقم الهاتف والعنوان فضلاً عن (الإسم، قم الهوية، العنوان).

يجب عليك في بداية الخطاب عليك بتوضيح الآتي:

السادة أعضاء الجمعية الخيرية ثم بدء التوجيه إلي طلب مساعدة.

ذكر الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الآن والتي بسببها قم بطلب المساعدة.

اذا كنت مديون بمبلغ من المال عليك بتوضيح ذلك في الخطاب مع ذكر الأسباب.

في الختام عليك بتقديم الشكر من جديد إلي هيئة أعضاء الجمعية الخيرية.

ارسال طلب مساعدة من الديوان الملكي لخادم الحرمين الشريفين من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة من الفقراء ومحدوي الدخل والذين يمرون بظروف مالية صعبة وكذلك المرضي الذين بحاجة إلي عمليات تتكلف الكثير من المال، يتم ارسال طلب المساعدة المالية عن طريق البريد السعودي الرياض 12911 كما يمكنكم التواصل أيضاً مع خلال أرقام الهواتف التالية 8004000000 أو من خلال 92003003.



يمكنكم التواصل أيضا من الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي، وتقوم بالتوضيح كل ما تعاني منه والمسبب في طلب الدعم أو المساعدة المالية، حيث أن الزمن الذي يستغرقه الديوان الوطني للرد على طلب المساعدة المالية لا يستغرق اسبوع واحد.

وصلنا إلي ختام خطوات طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية أو من الديوان الملكي السعودي.