تمويل القطاع الخاص من البنك الأهلي للجهات الغير مضافه ومعرفه الشروط

تمويل القطاع الخاص من الأهلي من اهم التمويلات التي يقدمها البنك والتي اعلن عنه عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. والذي يقدمه البنك لجميع الموظفين في القطاع الخاص وذلك للجهات الغير مضافه. كما اعلن البنك أيضا حديثا عن عده تمويلات وعروض للسيارات من أهمها تمويل قصير الأجل من ومعرفه اهم مميزاته و شروطه وكيفيه الحصول عليه و عروض الأهلي و الوعلان علي سيارات هيونداي 2021 ومعرفه العروض واهم الشروط اللازمة. والآن سوف نقوم بتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه و مميزاته وكيفيه الحصول عليه من خلال المقالة الأتية.

تمويل القطاع الخاص من البنك الأهلي

اعلن الأهلي عن التمويل والذي يمكنك من الحصول علي سيوله نقديه فوريه وذلك لجميع عملاء الشركات من القطاع الخاص وبدون اتفاقيه وذلك أيضا للشركات التي تقوم بتحويل الراتب إلي البنك الأهلي. كما اعلن البنك علي انه يمكن الحصول علي التمويل وذلك لشراء سياره أو منزل أو قضاء حاجه من احتياجات الحياه اليومية.

مميزات التمويل للجهات الغير مضافه

كما تم الإعلان عن المميزات الخاصة بالتمويل والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الحصول علي الموافقة الفورية والسريعة.

يتميز أيضا بأقساط شهريه منخفضه وميسره وتصل مدتها إلي 5 سنوات.

تمكين العميل من السداد المبكر علي حسب رغبته.

السماح بتأجيل شهر رمضان المبارك.

التامين في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وعلي حسب بوليسه التامين.

شروط ومتطلبات التمويل

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن مجموعه شروط ونوضحها لكم من خلال الأتي:

التمويل للسعوديين الجنسية فقط.

يشمل الشركات الخاصة التي تحول الرواتب.

حد ادني الراتب 5000 ريال ومده العمل سنه.

لا يقل عدد الرواتب المودعة لا يقل عن ثلاث.

مبلغ التمويل بحد ادني 5000 ريال وحد اقصي 1500000 ريال.

يجب أن يكون عمر العميل 25 سنه وحتي 60 سنه.

خطاب تثبيت الراتب و شهاده بيان مدد واجور.

كيفيه الحصول علي تمويل القطاع الخاص

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن طرق الحصول علي التمويل عبر زياره أي فرع من فروع البنك. أو للتقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: