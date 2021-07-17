شروط الحصول على تمويل بقيمة 4 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من البرامج التمويلية، إذ يُمكن الاطلاع على شروط الحصول على تمويل بقيمة 4 ملايين ريال سعودي، وهو قرض ساهم المُوجّه للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بغرض دعم الاقتصاد الذي يشمل الإنتاج والتسويق والاستهلاك، فيما يأتي ذلك في إطار الدعم الذي يوفره هذا المصرف منذ أكثر من نصف قرن، بتوجيهات من الحكومة السعودية، كما يواكب ذلك رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية المجتمع السعودي، ودعم الأفراد والشركات والهيئات في جميع المجالات، لرفع مستوى المعيشة، وتوفير بيئة أفضل للحياة.

شروط الحصول على تمويل بقيمة 4 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، شروط الحصول على تمويل بقيمة 4 ملايين ريال سعودي، عبر قرض ساهم، للجمعيات التعاونية، وهي على النحو التالي:

يجب أن تكون الجمعية طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يجب أن تكون الجمعية مسجلة، لدى مجلس إدارة مؤهل ومستقل.

ولا بُد من أن يكون للجمعية مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.

من الضروري، أيضًا، الالتزام بتوفير متطلبات التمويل التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات تمويل ساهم من بنك التنمية الاجتماعية

وفيما يتعلق بمتطلبات قرض ساهم الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، فتأتي على النحو التالي:

أن يكون المشروع ضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة في لائحتها المعتمدة.

يجب أن يكون المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية.

كما يجب موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر.

ولا بد من أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.

ولا بُد من توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.

فيما يجب توفير الضمانات اللازمة.

كما يجب أن يُلبّي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية.

ولا بُد من أن يُسهم المشروع في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض ساهم

وبعد التعرف إلى شروط ومتطلبات الحصول على قرض ساهم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، لا بد من توفير بعض الأوراق والمستندات كالتالي: