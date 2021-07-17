هولندا.. ضبط 3 أطنان من الكوكايين في براميل ”هريس الموز” 

أعلن مسؤولون هولنديون في ميناء روتردام أن الجمارك استخرجت 3 أطنان من الكوكايين من براميل "هريس الموز"، في واحدة من أكبر شحنات المخدرات المضبوطة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "المخدرات كانت مخبأة في حاوية متجهة من الإكوادور إلى بازل في سويسرا، وتم العثور عليها في الميناء خلال عملية تفتيش روتيني مساء الثلاثاء الماضي".

وأضافت: "الشحنة تبلغ قيمتها حوالي 225 مليون دولار".

وقال مكتب المدعي العام، إنها "بين أكبر الشحنات المضبوطة في هذا الميناء"، مشيرا إلى أن "المخدرات تم إتلافها".



وأكد مسؤولون هولنديون الخميس الماضي أنهم ضبطوا أكثر من 50 طنا من الكوكايين متجهة إلى هولندا خلال العام الجاري.

وأشار تقرير "يوروبول" صدر في أبريل الماضي إلى "خطورة تدفق أرباح غير مسبوقة بمليارات اليوروهات على القارة من عصابات إجرامية في أوروبا وأمريكا الجنوبية".

وأضاف التقرير: "تهريب الكوكايين يدعم العصابات التي تستخدم مواردها الهائلة للتسلل وإلحاق الضرر باقتصاد الاتحاد الأوروبي والسلطات العامة والمجتمع".

وأعلنت هولندا في فبراير الماضي عن ضبط 23 طنا من الكوكايين خلال عملية مشتركة للشرطة البلجيكية والهولندية والألمانية في هامبورغ وأنتويرب.