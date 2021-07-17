أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شوارب

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دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شوارب

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس برقية شكر جوابية من الشيخ حاشد احمد ابو شوارب وكافة ال ابو شوارب ردا على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ طارق ابوشوارب ،جاء فيها : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شواربتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس برقية شكر جوابية من الشيخ حاشد احمد ابو شوارب وكافة ال ابو شوارب ردا على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ طارق ابوشوارب ،جاء فيها : الأخ العزيز الشيخ / صادق أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد :

بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن الوالد الشيخ عسكر بن يحي هادي أبوشوارب والشيخ جبران بن مجاهد أبوشوارب وكافة آل أبوشوارب يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص الشكر والإمتنان على تعزيتكم لنا في وفاة أخونا وفقيدنا الغالي الشيخ طارق عسكر أبوشوارب رحمه الله سائلين الله أن يرحم أمواتكم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويبعد عنكم كل الم وحُزن ويمتعكم بالصحة والعافية والعمر المديد ولا يُريكم أي مكروه في عزيز أو غالي عليكم إنه على كل شيئ قدير وتقبلوا خالص الإحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنا لله وإنا إليه راجعون .اخوانكم كافة آل أبوشوارب عنهم:الشيخ/ حاشد أحمد أبوشوارب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ـــ مستشار رئيس المؤتمر تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة