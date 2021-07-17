نتائج المراسلة 2021 onefd edu dz resultat من خلال منصة الديوان الوطني للنتائج

يقوم الكثير من الطلاب بالبحث عن طريقة الاطلاع على نتائج المراسلة 2021 بكافة ولايات الجزائر، وذلك من خلال رابط نتائج المراسلة 2021 inscriptic.onefd.edu.dz والموجود على موقع وزارة التعليم الجزائرية، لذا سنستعرض بعض المعلومات عن نتائج المراسلة، بعد الاعلان عن نتائج المراسلة الذي قامت به وزارة التعليم الوطنية بالجزائر أصبح من السهل استخراج الطلاب لنتائجهم من خلال بوابة الديوان الوطني أوفند.

نتائج المراسلة 2021

وقد قامت البوابة بنشر نتائج الطلاب بشكل تدريجي في صورة دفعات بدأت بنتائج طلاب ولاية قسنطينة، ثم ولايات أدرار، وتيارت، وتبسة، وبشار، وباقي الولايات لا تزال نتائجهم قيد الانتظار، ويتزايد بحث الطلاب عن رابط للحصول من خلاله على نتائج المراسلة، منذ إفصاح الوزارة عن ظهور نتائج تحقيق المستوى بتاريخ النصف من شهر مايو2021.

موقع نتائج المراسلة 2021

وقد أجزمت الوزارة على منصة الديوان الوطني بدقة عمليات التصحيح، وإعداد الشهادات الخاصة بالمستوى، لضمان عدالة النتائج وحصول كل طالب فقط على ما استحقه من درجات مقابل إجاباته على أسئلة الاختبارات، كما قامت الوزارة بوضع رابط يمكن عبره أن يستعلم طلاب مرحلة المراسلة بالجزائر عن درجاتهم ونتائجهم بمنتهى السهولة، ودون أن ينتقلوا إلى مقر مدارسهم للاطلاع على النتيجة.

رابط نتائج المراسلة 2021

أفصح الديوان الوطني بالجزائر عن بدء نشر نتائج امتحانات اثبات المستوى، وأكد على تتابع الإعلان عن نتائج الطلاب بهذه المرحلة لكل الولايات بالدولة، وقد ظهرت نتائج عدة ولايات جديدة بخلاف ما ظهرت نتائجهم في البداية، ومن هذه الولايات ولاية بسكرة، والجلفة، وتلمسان، وعنابة، وسطيف، والمدية.

قامت الوزارة بتوفير رابط نتائج المراسلة 2021 يمكن من خلاله استخراج النتائج بالخطوات التالية:

الدخول على منصة الديوان الوطني للنتائج على متصفح الإنترنت باستخدام URL.

إدخال رقم تسجيل الطالب.

تحديد ولاية الطالب التي ينتمي إليها ويدرس بها.

النقر على بحث للوصول للنتيجة.

ولا تزال عمليات بحث الطلاب بمرحلة المراسلة عن نتائج المراسلة ولمعرفة كشف نقاط المراسلة 2021، وتتزايد مع ظهور نتائج ولايات جديدة، وجميع الطلاب في حالة ترقب للاطمئنان على نتائجهم، وقد ساهمت جهود الوزارة بتوفير رابط نتائج المراسلة في الحد من انتشار عدوى كرونا حيث يتم استخراج النتائج عن بعد دون الإخلال بالتباعد الاجتماعي الذي قد يتسبب فيه تزاحم الطلاب داخل المدارس ليحصلوا على درجاتهم، وبذلك نكون استعرضنا من خلال موقعنا بعض المعلومات عن نتائج المراسلة 2021، وطرق الحصول على النتائج من خلال رابط خصصته وزارة التربية لهذا الشأن للتسهيل على الطلاب.