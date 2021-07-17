إعلان نتيجة شهادة الأساس السودانية 2021 جميع الولايات عبر رابط moe.gov.sd برقم الجلوس

نتيجة شهادة الأساس السودانية 2021، أعلنت ولاية غرب كردفان اليوم نتيجة شهادة الأساس وجاءت نسبة النجاح 77.6ٌ%، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في الولاية النتيجة، وعن نتائج الخرطوم فأن الوزارة أعلنت أنتهاء مراحل التصحيح والمراجعات النهائية لكافة الولايات، وتم إعلان نتيجة ولاية نهر النيل وهي أول ولاية تعلن النتيجة، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف تعلن نتيجة ولاية الخرطوم، وهي أكبر ولايات السودان، التي يوجد بها طلاب ويقدر عددهم 190190599 طالب وطالبة، مقسمين إلي 92253 طالب، 98306 طالبة، قد أدوا الامتحانات في 927 لجنة داخلية و 15 لجنة خارجية بالولاية، وفيما يلي رابط أستخراج النتيجة إلكترونياً دون الذهاب إلي مقر المدرسة.

نتيجة شهادة الأساس بغرب كردفان

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية غرب كردفان اليوم السبت 2021/07/17 نتيجة شهادة الأساس بالولاية وجاءت نسبة النجاح العامة 77.6% وهي نسبة ممتازة مقارنتا لنتائج السنوات السابقة، وجاءت الطالبة ماريا محمد عمر من مدرسة أم جاك الأساسية في المركز الأول على مستوى الولاية بمجموع درجات بلغ 272 درجة.

يمكن لجميع الطلبة الدخول على رابط moe.gov.sd برقم الجلوس والاطلاع على النتائج.

رابط نتيجة شهادة الأساس السودانيةنتيجة شهادة الأساس جميع الولايات

كانت ولاية نهر النيل قد أعلنت نتيجة شهادة الأساس بها أمس السبت 2021/06/26، وجاءت نسبة النجاح العامة 78% وحصلت البنات على المراكز الثلاث الأولى على مستوى الولاية وأسمائهم كما يلي.

آلاء إبراهيم محمد علي محمد الآمين : حصلت على الدرجة النهائية 280 درجة ” مدرسة نسيبية بعطبرة”. تبيان عز الدين يوسف الأمين : 208 درجة ” مدرسة سعيد بن المسيب”. سارة محمد عبد الله أحمد : 280 درجة ” مدرسة الظافر الخاصة بعطبرة”.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السودانية.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على بحث.

طريقة أستخراج نتائج الأساس السودانية إلكترونياًنتيجة شهادة الأساس السودانية 2021

ترفع كل ولاية النتيجة بعد أن تنتهي من رصد الدرجات، ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من صحتها بواسطة اللجان المختصة للتصحيح، وبدأت اللجان عملها فور الانتهاء من أداء الطلاب أمتحانات أخر مادة وذالك يوم 2021/06/14 واليوم تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ولم يتبقى سوى أعتماد النتائج والتأكد من صحتها ومن ثم رفعها على الموقع، كي يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بسهولة.

وزارة التربية والتعليم السودانية

من أكثر الوزارة في حكومة السودان نشاطا في الفترة الماضية، وبذلت جهداً كبيراً كي تخرج الامتحانات للشهادات الأساسية في الصورة اللائقة، وتعمل وزارة التربية والتعليم السودانية في ظل نقص كبير في الإمكانيات بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على أقتصاديات الدول الكبرى ومع ذالك خرجت بالامتحانات إلي بر الآمان، واليوم تنتظر الطلاب النتائج لكي يتعرف طلاب الأساس عن نتائجهم وهل سيلتحقون بالثانوي العام أم الفني.

نتيجة ولاية دار فور الشمالية ودار فور الجنوبية

تترقب الطلبة في ولايتي دار فور الشمالية والتي يبلغ عددهم 46 ألف و543 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات من خلال 193 مركز في مختلف محليات المحافظة، نتيجة الشهادات التي يتحدد على أثرها الدخول للمرحلة الثانوية التي يحلم بها الطلاب، وكذالك طلاب ولاية دار فور الجنوبية البالغ عددهم 40 ألف 455 طالب وطالبة، أمتحونا في 221 لجنة أمتحانية النتائج على أحر من الجمر.