رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وقال ردا على سؤال عما إذا كان الاحترار العالمى من أسباب الكارثة الأخيرة: "الأمر كذلك دون أدنى شك".

وتابع: "لا أود الإدلاء بتصريحات متسرعة، لكن دعونا نقول بصراحة إن بعض الأمور تحدث فى الواقع".

وأشار إلى أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل هو إفساح المجال للأنهار، لافتا إلى التجربة التى اكتسبتها بلاده فى هذه المسألة من خلال إعادة تشكيل المناطق المحيطة بالأنهر منذ الفيضانات الكبرى عامى 1993 و1995 ضمن مشروع تجاوزت قيمته مليارى يورو وتم إتمامه عام 2019.

وشدد روته على أن هولندا لا تزال تحتاج إلى "استخلاص الدروس" والبحث عن الخطوات الممكنة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".