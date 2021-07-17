مصرع شخصين إثر تحطم مروحية جنوبى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت خدمات الطوارئ - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت- بأن المروحية التى من طراز Mi-2 تحطمت واشتعلت بها النيران بالقرب من قرية بمنطقة ميكولايف جنوبى أوكرانيا، وعلى بعد 435 كيلو مترًا جنوب العاصمة كييف، ما أدى إلى مصرع فردى طاقمها. ولم يتضح على الفور سبب تحطم المروحية التى تديرها شركة خاصة توفر رش جوى للمواد الكيميائية الخاصة بالزراعة.

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