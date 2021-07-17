بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف يناير

جدة - نرمين السيد - وسجلت بريطانيا، خلال الأيام الأربعة الماضية، أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير، عندما أعلنت تسجيل 55.761 إصابة جديدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.
وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة الماضية، عن إلغائها التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحى بسبب مرض "كوفيد-19" المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا، والذى كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الاثنين المقبل.
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