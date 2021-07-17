لقيت نجمة شهيرة في موقع "إنستغرام" مصرعها، إثر سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقط صور "سيلفي" مع أصدقائها.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على "إنستغرام" معروفة بتسلقها الأماكن الهاشقة، في هونغ كونغ.
وقالت إن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتقاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.
ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.
وبعدما سقطت "نجمة إنستغرام" في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.
واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال
وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات "يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجمة الأماكن الشاهقة تلقى مصرعها في نهاية درامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.