مواصفات iphone 13 pro max في الأسواق وسعره تعرف عليه الآن

مواصفات iphone 13 pro max ، تم الكشف بصفة رسمية عن جوالات ابل الجديدة هذا العام حيث ان السلسلة تشمل ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13 ميني سوف يتم إصدارها هذا العام وفي تلك المقالة سوف نستعرض مواصفات iphone 13 pro max الجديد وسعره في السوق السعودي مع أهم العيوب التي بالهاتف والمميزات.

مواصفات iphone 13 pro max آخر إصدارات ابل

يتميز iphone 13 pro max بالعديد من المميزات وهي:

به خاصية NFC

الهاتف وزنه يقارب من 228 جرام بينما طوله يصل إلى 160.7 ملم

يدعم شريحة واحدة (نانو) في بعض الدول يدعم هاتف ابل الجديد شريحتين.

الأنترنت يدعم جميع أجيال الاتصال أي (4G,3G,2G,5G)

يأتي هاتف iphone 13 pro max بواجهة زجاجية نوع غوريلا بظهر زجاجي

بواجهة زجاجية نوع غوريلا بظهر زجاجي وإطار محيط بالجوال مصنوع من الفولاذ القوي مثل إصدارات جوال ايفون الأخيرة

الجوال يدعم خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الماستر كارد والفيزا

تأتي بشاشة سامسونج Itlop oled وهي الأقوى من شاشة الاموليد الأقل وضوحاً

تأتي الشاشة بتردد 120 هرتز وكثافة 409 بكسل للإنش وشاشة 6.4 بوصة

دقة 2532*1170 بكسل

تدعم الشاشة أبعاد عرض تبلغ 19.5 بما معناه ان الشاشة تعرض المحتوى بنسبة 86.6% من المساحة

الشاشة لجوال ايفون 13 برو ماكس تتميز بطبقة زجاجية وقائية مع طلاء مضاد للخدش والزيت وبالطبع بصمات الإصبع وهي بتقنية HDR10+ Dolby Vision

يتمتع جوال iphone 13 pro max بميكروفون عازل للضوضاء ويستخدم أكثر أثناء استخدام الجوال في المكالمات وتصوير الفيديوهات

بميكروفون عازل للضوضاء ويستخدم أكثر أثناء استخدام الجوال في المكالمات وتصوير الفيديوهات يتمتع الهاتف بأحدث تردادات الواي فاي (Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band,Wi-Fi Direct, hotspot)

يأتي البلوتوث به بإصدار 5.0 ملحق بدعم aptX HD, LE , A2DP

ويدعم ايضا الجوال خاصية تحديد الموقع الجغرافي التي هي gps كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى كA-GPS Glonass Galileo BDS

كما يدعم الجوال أيضا معظم أجهزة الاستشعارات التي هي: Face ID Accelerometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Siri Natural وكلهم يدعمون أوامر الإلغاء والإملاء

سماعات ملحقة بالهاتف (خارجية) ستريو بها صوت قوي ويدعم جوال ايفون 13 برو ماكس لخاصية جديدة ألا وهي دولبي اتموس

الهاتف مزود بمخرج يو اس بي وهو بنوع Type C بإصدار 2.0 ويدعم الخاصية الجديدة on the go

بالهاتف نظام تشغيل جديد من آبل إصدار ios 15

يأتي iphone 13 pro max بألوان عديدة ألا وهي

أسود أبيض ذهبي فضي أزرق

بألوان عديدة ألا وهي

شكل جوال ايفون 13 برو ماكسمميزات ايفون 13 برو ماكسمواصفات iphone 13 pro max وإصدارات المساحة به

الهاتف يوجد به ثلاثة إصدارات تخزينية وبإمكانك عزيزي القارئ الاختيار بينهم

8 جيجا رام و 128 جيجا بايت مساحة داخلية

وهناك 8 جيجا رام و 265 جيجا بايت مساحة داخلية

8 جيجا رام و 512 جيجا بايت سعة داخلية

ملحوظة : الهاتف لا يدعم ذاكرة إضافية (تركيب ميموري كارد-Memory Card)

به معالج قوي سداسي النواة وهو نوع apple a14 bionic

المعالج بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي للشاشة من النوع apple GPU

مواصفات الكاميرا في هاتف iphone 13 pro max

الكاميرا هي ما يميز هاتف ايفون 13 برو ماكس ومنتجات آبل في العموم حيث ان في ذلك الهاتف الكاميرا الخلفية فيه تأتي ب4 كاميرات هي:

الأولى: بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.6 خاصة بالتصوير الواسع وتدعم المثبت البصري ois مع أحدث تكنولوجيا تثبيت الصور

والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ألترا وايد هذه الخاصية تختص بتصوير واسع جدا مع مثبت بصري ois بزوم كبير دون بكسلة في الصورة

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل من نوع telephoto وتدعم خاصية أوبتيكال زووم

الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل أما الكاميرا خاصة بالصور الشخصية لعمل بورترية وعزل حيث يتم تسميتها من شركة آبل النمط الليلي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4k تدعم جودة تصوير 1080

الكاميرا الأمامية لهاتف ايفون 13 برو ماكس كاميرا مزدوجة 16 ميجا بكسل بفتحة خاصة 2.2/F من نوع عريض يدعم التصوير الواسع wide ويدعم التصوير بتقنية HDR الجيروسكوب EIS

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بها مستشعر العمق والمقاييس الحيوية فتح الهاتف SL 3D عبر Face ID دعم الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو لكي تحقق جودة 4k الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع فيديو بجودة 4k Pending / Lol Edit Emotion 24



تأتي البطارية من مواصفات iphone 13 pro max بقوة 4000 مللي أمبير

بقوة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع حيث يتم الشحن بالكامل في خلال 40 دقيقة فقط

تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط ولاسلكي عكسي بقوة 20 وات

تعمل البطارية بقوة 24 ساعة فقط (وذلك مع تشغيل الجوال طيلة اليوم)

تعمل البطارية بقوة 14 ساعة فقط (فيديوهات عبر الأنترنت)

أما إذا تم تشغيل الجوال صوتيات فقط سوف تنفذ الطاقة في خلال 90 ساعة

بالنسبة لموعد طرح جوال ايفون 13 برو ماكس في الأسواق السعودية فمن المؤكد انه سوف يكون في شهر سبتمبر القادم

وبالنسبة لسعر الجوال في السعودية : النسخة الأولى 128 جيجا بايت : 6000 ريال سعودي بينما تصل سعرها في الإمارات إلى 5800 درهم إماراتي وجمهورية مصر العربية تصل إلى 26 ألف جنيهاً اما بالنسبة لباقي نسخ ايفون فلم يتحدد سعرها بعد



العيب الأول هو عيب بكل جوالات آبل وهي أنها لا تدعم زيادة التخزين الداخلي للجوال الجوال يأتي بوزن 228 جراماً فيعطي إحساس بالثقل الشاحن وسماعات الأذن لا تأتي مع ملحقات الجهاز بداخل العلبة الشاشة قوية ولكن ليست بقوة هاتف سامسونج أس 22 ألترا



بطارية iphone 13 pro maxسعر جوال iphone 13 pro max في السعودية ومواعيد نزولهعيوب ايفون 13 برو ماكس

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة مواصفات iphone 13 pro max وسعر ايفون 13 برو ماكس قد نالت إعجابكم.