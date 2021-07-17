بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف يناير 



سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 54674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بعد أن كان قد سجلت 51870 إصابة في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا، خلال الأيام الأربعة الماضية، أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير ، عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة الماضية، عن إلغائها التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي بسبب مرض "كوفيد-19" المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الاثنين المقبل.