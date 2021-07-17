قالت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب جنوب غرب البلاد، ولكن لا يوجد خطر حدوث تسونامي في المنطقة.
وذكرت المديرية، أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا في البحر الداخلي لليابان. وشعر سكان محافظات ياماغوتشي وأويتا وإيهيمي بهزات تصل إلى 4 درجات على مقياس الهزات الأرضية ذي السبع درجات المعتمد في اليابان. وتم تسجيل هزات أقل حدة في 15 محافظة أخرى.
ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات ولا عن خسائر أو دمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.