فرنسا: تظاهر آلاف ضد إلزامية التطعيم بلقاح كورونا

تظاهر آلاف الفرنسيين اليوم السبت، تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

وبحسب مراسلتنا في فرنيا، فقد شهدت عموم فرنسا تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، بحسب التقديرات الأولية لوسائل إعلام محلية، تنديدا بالقرارات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي والمتعلقة بإلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول أغلب الأماكن العامة (ثقافية، ترفيهية، مطاعم، مقاهي، مراكزالتسوق..).

كما نددت الاحتجاجات أيضا بإجبارية التطعيم لبعض القطاعات خاصة الصحية منها.