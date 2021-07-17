تسجيل القبول الإلحاقي rgu-admit.edu.sa بالرياض “جامعة الإمام محمد بن سعود”

تسجيل القبول الإلحاقي www.rgu-admit.edu.sa في الجامعات التي التي تخص الرياض تبع بوابة القبول الموحد، حيث تقوم جامعات الأميرة نوره بنت عبد الرحمن وجامعة الإمام وأيضا جامعة الملك سعود وذلك للطلاب والطالبات الذين يرغبوا في الدخول بديلا عن الطلبة الذين تخلفوا عن القبول والحضور إلى الجامعات التي تم قبولهم فيها، حيث يعتبر القبول الإلحاقي هي فرصة مثبتة للآخرين.القبول الإلحاقي بالجامعات عبر بوابة القبول الموحدة بالرياض
وقد قامت وحدة القبول بفتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات بجامعات المملكة للعام الدراسي الجديد 2022-1443، حيث بدأ الإعلان عن قبول جامعات الرياض وقام الطلاب الذين تقدموا بالرغبة الأولى بالحصول على القبول المبدئي لدخول الجامعة المفضلة لهم حسب المجموع والدرجات وموزونة الدرجات، بينما تخلف عدد آخر من قبول الكليات التي تم القبول فيها، كما يرغب آخرين بالتسجيل في الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات المتميزة في مجال العلوم واو التعليم أو الخدمات، وتقدم عدد من الجامعات تلك الميزة.القبول الموحد للجامعات السعودية
بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الثانوية بجميع المحافظات في الدور الأول والثاني، قامت وحدة القياس والتقويم بالانتهاء من الإعلان عن نتائج التحصيلي والقدرات والتي تقوم العديد من الجامعات بالعديد من التخصصات بوضع شروط للقبول فيها أن يقوم الطلاب باجتياز هذه الاختبارات، وتم فتح باب قبول تسجيلات الجامعات السعودية حسب الجدول الزمني المقرر لها والتي بدأ الإعلان عن الجامعات وكان أولها قبول جامعة الرياض.
|شروط القبول الإلحاقي لجامعة الإمام محمد بن سعود
|مهام جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1443هـ
|م
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|1
|الأحد
|1442/11/24
|2021/07/04
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|السبت
|1442/11/30
|2021/07/10
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الأحد
|1442/12/01
|2021/07/11
|إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني
|4
|الإثنين
الى
الأربعاء
|1442/12/02
1442/12/04
|2021/07/12
2021/07/14
|المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية
|5
|الخميس
|1442/12/05
|2021/07/15
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الأحد
|1442/12/08
|2021/07/18
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|7
|الأحد
|1442/12/08
|2021/07/18
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني
|8
|السبت
|1442/12/14
|2021/07/24
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|9
|الأحد
|1443/01/21
|2021/08/29
|بداية العام الجامعي 1443هـ
الكليات والتخصصات المتاحة بعد اجتياز السنة الأولى المشتركة علما بانه يعتمد طرح أية برنامج أدناه على توفر العدد الكافي من الطلاب وأعضاء الكادر التدريسي.:كيفية التسجيل الإلحاقي في جامعة الإمام
- يقوم الطالب بتسجيل الدخول في رابط جامعة الإمام محمد بن سعود.
- يتم كتابة اسم المستخدم.
- يقوم بكتابة كلمة للمرور.
- يتم تسجيل الدخول.
الوسوم
تسجيل القبول الإلحاقي www.rgu-admit.edu.sa في الجامعات التي التي تخص الرياض تبع بوابة القبول الموحد، حيث تقوم جامعات الأميرة نوره بنت عبد الرحمن وجامعة الإمام وأيضا جامعة الملك سعود وذلك للطلاب والطالبات الذين يرغبوا في الدخول بديلا عن الطلبة الذين تخلفوا عن القبول والحضور إلى الجامعات التي تم قبولهم فيها، حيث يعتبر القبول الإلحاقي هي فرصة مثبتة للآخرين.القبول الإلحاقي بالجامعات عبر بوابة القبول الموحدة بالرياض
وقد قامت وحدة القبول بفتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات بجامعات المملكة للعام الدراسي الجديد 2022-1443، حيث بدأ الإعلان عن قبول جامعات الرياض وقام الطلاب الذين تقدموا بالرغبة الأولى بالحصول على القبول المبدئي لدخول الجامعة المفضلة لهم حسب المجموع والدرجات وموزونة الدرجات، بينما تخلف عدد آخر من قبول الكليات التي تم القبول فيها، كما يرغب آخرين بالتسجيل في الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات المتميزة في مجال العلوم واو التعليم أو الخدمات، وتقدم عدد من الجامعات تلك الميزة.القبول الموحد للجامعات السعودية
بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الثانوية بجميع المحافظات في الدور الأول والثاني، قامت وحدة القياس والتقويم بالانتهاء من الإعلان عن نتائج التحصيلي والقدرات والتي تقوم العديد من الجامعات بالعديد من التخصصات بوضع شروط للقبول فيها أن يقوم الطلاب باجتياز هذه الاختبارات، وتم فتح باب قبول تسجيلات الجامعات السعودية حسب الجدول الزمني المقرر لها والتي بدأ الإعلان عن الجامعات وكان أولها قبول جامعة الرياض.
|شروط القبول الإلحاقي لجامعة الإمام محمد بن سعود
|مهام جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1443هـ
|م
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|1
|الأحد
|1442/11/24
|2021/07/04
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|السبت
|1442/11/30
|2021/07/10
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الأحد
|1442/12/01
|2021/07/11
|إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني
|4
|الإثنين
الى
الأربعاء
|1442/12/02
1442/12/04
|2021/07/12
2021/07/14
|المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية
|5
|الخميس
|1442/12/05
|2021/07/15
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الأحد
|1442/12/08
|2021/07/18
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|7
|الأحد
|1442/12/08
|2021/07/18
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني
|8
|السبت
|1442/12/14
|2021/07/24
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|9
|الأحد
|1443/01/21
|2021/08/29
|بداية العام الجامعي 1443هـ
الكليات والتخصصات المتاحة بعد اجتياز السنة الأولى المشتركة علما بانه يعتمد طرح أية برنامج أدناه على توفر العدد الكافي من الطلاب وأعضاء الكادر التدريسي.:كيفية التسجيل الإلحاقي في جامعة الإمام
- يقوم الطالب بتسجيل الدخول في رابط جامعة الإمام محمد بن سعود.
- يتم كتابة اسم المستخدم.
- يقوم بكتابة كلمة للمرور.
- يتم تسجيل الدخول.
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