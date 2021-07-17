الكويت: لا صحة لشائعة تحريض الإمارات ضدنا وتنسيقنا فى بروكسل فى أفضل مستوى

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس الجمعة، بشكل قاطع ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول "لوبى مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم بالتحريض على دولة الكويت".





ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قالت الخارجية الكويتية، إن "الخبر قد أشار إلى اسم عضو فى البرلمان الأوروبى غير صحيح وغير موجود". كما أشادت الخارجية الكويتية "بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدبلوماسية فى بروكسل، وسعيهما المشترك للعمل معًا فى خدمة البلدين، وسياستهما الخارجية، حيث يأتى ذلك انعكاسًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وقيادتهما، وشعبيهما الشقيقين".

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