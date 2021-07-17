مباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والتشكيل

مباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مرتقب وقوي اليوم بين فريقي الأهلي المصري وبين الفريق الجنوب أفريقي كايزر تشيفز والذي يقام مساء اليوم بدول المغرب، ويشهد اللقاء مواجهة ساخنة بين الفريقين للفوز ببطولة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يحصل الفريق الفائز علي مبلغ يصل الي 2.5 مليون دولار بالإضافة الي التأهل للعب ببطولة كأس العالم للأندية، ويدخل الأهلي المصري اللقاء ويأمل في حصد اللقب العاشر له بعد فوزه بالنسخة الماضية من العام الماضي، وسوف نوضح لكم موعد مباراة الأهلي اليوم ضد كايزر تشيفز، وتفاصيل التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراته مساء اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز اليوم والقناة الناقلة

يلتقي فريقي الأهلي وكايزر تشيفز اليوم في مباراة نهائية للفوز بالبطولة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُقام اللقاء في دولة المغرب علي ملعب الملك محمد الخامس، ويتم نقل القناة من خلال تردد قناة بي إن سبورت bein sports علي القمر الصناعي نايل سات بتعليق علي محمد علي، ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة علي تردد قناة Arryadia TNT HD المغربية على القمر نايل سات بتعليق هشام فرج.

تشكيل فريق الأهلي اليوم ضد وكايزر تشيفز

من المتوقع أن لا يشهد التشكيل الخاص بفريق الأهلي اليوم أي مفاجئات خاصة باللاعبين كتشكيل أخر مباراة للفريق بالدوري، علي أن يكون التشكيل بالقوام التالي:

يلعب في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

يلعب في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

يلعب في خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حمدي فتحي.

يلعب في خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي، حسين الشحات.

يلعب في خط الهجوم: محمد شريف.

أجواء فريق الأهلي قبل المباراة

استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي تشكيل لقاء اليوم، مع تغيير بسيط وهو بداية لعب طاهر محمد طاهر من بداية اللقاء بدلاً من اللاعب جونيور أجايي الذي لعب المباراة السابقة ضد فريق مصر المقاصة بعد إصابة طاهر الأخيرة.