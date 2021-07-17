Vivo s10 pro النسخة الأقوي من فيفو | أهم المميزات والعيوب والسعر

Vivo s10 pro النسخة الأقوي من سلسلة الـS التابعة لشركة فيفو ، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً في الأسواق الصينية ، أُطلق الهاتف مع النسخة الأقل منه Vivo s10 بنفس المواصفات لكن مع بعض الاختلافات أهمها في الكاميرات. مواصفات هاتف Vivo s10 pro : ‌يزن الهاتف حوالي 173 جراماً.‌

يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يدعم زيادة سعة التخزين ، وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

علي عكس النسخة الأقل يأتي هاتف Vivo S10 pro بدعم لخاصية الـNFC.‌

لكن ما زال لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من فيفو OriginOS 1.0 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.44 إنش من نوع AMOLED ، مع جودة FHD+ وبدقة بكسلات 1080×2400 ، أي بمعدل كثافة 409 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 91.04% من جسم الهاتف ، كذلك تدعم خاصية الـHDR10+.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً الترددات حتي 90 هيرتز.‌

معالج الهاتف ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensity 1100 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex A78 بتردد يصل إلى 2.6 جيجا هيرتز.‌

أما الأربعة الأخري من نوع Cortex A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز.‌

كما يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G77 MC9.‌

يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1. كاميرات هاتف Vivo S10 pro : ‌الكاميرا الأمامية تأتي ثنائية : الأساسية بدقة 44 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 تدعم AF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3.‌

كما أن الهاتف مزود بثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 بزاوية 120°.‌

أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.‌

تدعم الكاميرات HDR ، وكذلك يوجد فلاش ليد ثنائي.‌

بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4k بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار كذلك.‌

يمكن التصوير بنفس الجودتين عن طريق سواء الكاميرات الخلفية أو الأمامية.‌

يتميز الهاتف أيضاً بدعم لخاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف مونو وليست ستيريو ، لكن جودة الصوت واضحة ونقية.‌

كذلك لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف موجودة في أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.‌

كذلك يتوافر بالهاتف المستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضا التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4050 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تأتي بدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.‌

مدخل الشحن من نوع Type C ، مع دعم خاصية OTG.‌

يتوفر الهاتف بالألوان ، الأبيض ، الأسود ، الأصفر ، والأزرق المتموج. سعر هاتف Vivo S10 pro : 525$ للنسخة الوحيدة المتوافرة من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 8239 جنية مصري. مواصفات هاتف Vivo s10 pro :كاميرات هاتف Vivo S10 pro :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Vivo S10 pro : تلك الأسعار الرسمية المعلن عنها بالاسواق الصينية ، ومن المتوقع انتشار الهاتف للأسواق العالمية. الوسوم

Vivo s10 pro النسخة الأقوي من سلسلة الـS التابعة لشركة فيفو ، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً في الأسواق الصينية ، أُطلق الهاتف مع النسخة الأقل منه Vivo s10 بنفس المواصفات لكن مع بعض الاختلافات أهمها في الكاميرات. مواصفات هاتف Vivo s10 pro : ‌يزن الهاتف حوالي 173 جراماً.‌

يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يدعم زيادة سعة التخزين ، وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.‌

علي عكس النسخة الأقل يأتي هاتف Vivo S10 pro بدعم لخاصية الـNFC.‌

لكن ما زال لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من فيفو OriginOS 1.0 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.44 إنش من نوع AMOLED ، مع جودة FHD+ وبدقة بكسلات 1080×2400 ، أي بمعدل كثافة 409 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 91.04% من جسم الهاتف ، كذلك تدعم خاصية الـHDR10+.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً الترددات حتي 90 هيرتز.‌

معالج الهاتف ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensity 1100 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex A78 بتردد يصل إلى 2.6 جيجا هيرتز.‌

أما الأربعة الأخري من نوع Cortex A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز.‌

كما يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G77 MC9.‌

يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1. كاميرات هاتف Vivo S10 pro : ‌الكاميرا الأمامية تأتي ثنائية : الأساسية بدقة 44 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 تدعم AF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3.‌

كما أن الهاتف مزود بثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 بزاوية 120°.‌

أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو.‌

تدعم الكاميرات HDR ، وكذلك يوجد فلاش ليد ثنائي.‌

بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4k بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار كذلك.‌

يمكن التصوير بنفس الجودتين عن طريق سواء الكاميرات الخلفية أو الأمامية.‌

يتميز الهاتف أيضاً بدعم لخاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف مونو وليست ستيريو ، لكن جودة الصوت واضحة ونقية.‌

كذلك لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف موجودة في أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.‌

كذلك يتوافر بالهاتف المستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضا التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4050 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تأتي بدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.‌

مدخل الشحن من نوع Type C ، مع دعم خاصية OTG.‌

يتوفر الهاتف بالألوان ، الأبيض ، الأسود ، الأصفر ، والأزرق المتموج. سعر هاتف Vivo S10 pro : 525$ للنسخة الوحيدة المتوافرة من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 8239 جنية مصري. مواصفات هاتف Vivo s10 pro :كاميرات هاتف Vivo S10 pro :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Vivo S10 pro : تلك الأسعار الرسمية المعلن عنها بالاسواق الصينية ، ومن المتوقع انتشار الهاتف للأسواق العالمية.

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