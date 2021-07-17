رابط التقديم لوظائف وزارة الحج 1442 // 26 وظيفة إدارية للجنسين عبر جدارة الموعد والشروط

رابط التقديم لوظائف الحج، يبحث عنه جميع الشباب والشابات في المملكة الراغبين في الالتحاف بفرصة عمل جيدة في وزارة الحج والعمرة بالمملكة بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة لشغل عدد 26 وظيفة إدارية متنوعة وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وجاء في الإعلان أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف جدارة، وفيما يلي تفاصيل الوظائف من موعد التقديم والشروط العامة للتسجيل ورابط التقديم للوظائف.

موعد التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة

يبدأ التسجيل في الوظائف الإدارية أل 26 المعلن عنها بداية من يوم الأحد 2021/07/18 الموافق 1442/12/08، ويستمر التسجيل مفتوح حتى يوم السبت 2021/07/24 الموافق 1442/12/14 القادم.

الدخول على رابط منظومة جدارة hrsd.gov.sa. تسجيل بيانات المتقدم والحرص على أن تكون دقيقة وصحيحة. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال الضغط على المربع المخصص. تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم والتي تناسب مؤهلة وخبراته إن وجدة. الضغط على تأكيد الطلب ثم حفظ الطلب. طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي على الوظيفة.

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة والمعاهد التخصصية بعد الثانوية وما يعادلها.

خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجنسين.

التخصصات الغير تربوية لها الأولوية في الترشح عن التخصصات التربوية.

المرتبة الخامسة العدد المطلوب وظيفة واحدة المرتبة السادسة العدد المطلوب 8 وظائف المرتبة السابعة 3 وظائف المرتبة الثامنة 13 وظيفة المرتبة التاسعة وظيفة واحدة

كاتب.

سكرتير

فني دعم.

ناسخ أله.

مساعد إداري.

باحث إحصاء.

باحث معلومات.

باحث تخطيط.

مهندس معماري.

مطور برامج.

مدير مشروع.

أخصائي تخطيط.

باحث إعلام مساعد.

باحث نظام مساعد.

باحث توظيف مساعد.

باحث عمليات موارد بشرية.

محاسب مساعد.

باحث أمن وسلامة.

مهندس ميكانيكي مساعد.

باحث تطوير موارد بشرية.

أخصائي تقنية معلومات

يشترط الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة وأن تكون الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم. يشترط أجتياز أختبار القدرة المعرفية للرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة. أجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول. يشترط لشغل وظائف المراقبين إجادة اللغات التالية ” الصينية، التركية، الفارسية، الأوزبكية، الأردية، الملاوية”.

رابط التقديم لوظائف وزارة الحجالفئات المستهدفة من الإعلانالمراتب الوظيفية والأعداد المطلوبة لكل مرتبةمسميات الوظائف الإدارية المتاحةالشروط العامة للتقديم على الوظائف