جدة - نرمين السيد - وكان مئات المتظاهرين خرجوا فى باريس يوم 5 يوليو الجارى، للتنديد بـ"الغزو التركى" فى شمال العراق، وصمت المجتمع الدولى إزاء هذه الحملة العسكرية الجديدة، مرددين "يسقط الحكم الفاشى فى تركيا!".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة جنديين تركيين فى انفجار استهدف رتلا شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.