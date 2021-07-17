العراق: نواجه ارتفاعًا غير مسبوق فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور سيف البدر: "نواجه ارتفاعاً غير مسبوق فى إصابات كورونا، وأن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هى الأكثر مما كانت فى السابق".

ولفت متحدث الصحة إلى أن"العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية".

كما أشار سيف البدر إلى أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديوانى المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا، رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".

ودعا متحدث الصحة العراقية إلى"ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وكذلك أخذ اللقاحات".